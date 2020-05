„Die Parsis-Indianer, Zoroastrier, deren Vorfahren vor langer Zeit nach Indien ausgewandert sind, sind ihrer Liebe zum Iran immer treu geblieben. Ich danke Ihnen für das Hilfspaket, das Sie in den Iran geschickt haben, um gegen COVID-19 zu kämpfen“, twitterte Mohamad Javad Zarif am Freitag.



„Wir haben außerdem 40.000 im Iran hergestellte Testkits nach Deutschland, in die Türkei und in andere Länder geliefert“, schrieb er.

9407