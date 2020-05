Goldbarren: Iran plant Produktionssteigerung um 17%

„Letztes Jahr erreichte die Produktion von Goldbarren in diesen beiden Minen insgesamt 1.139 kg, und in diesem Jahr war geplant, 1.333 Kilogramm zu produzieren“, sagte Omid Emami, der IMIDRO-Leiter.



Iran will seine Eisenerzproduktion um 19% steigern



Omid Emami teilte mit: „Es wird vorausgesagt, dass wir in diesem Jahr in allen Bereichen wachsen werden, und es wird erwartet, dass die Eisenerzproduktion im Vergleich zu 2019 um 19 Prozent erhöht wird“, fügte er hinzu.



Ihm zufolge wird die Eisenerzproduktion in den IMIDRO-Minen 2020 75 Millionen Tonnen erreichen.



Die Goldmine Mouteh in der Provinz Isfahan gehört der Iran Minerals Production and Supply Company. Die Zarshouran-Goldmine befindet sich 35 Kilometer von Takab entfernt in der nordwestlichen Provinz West-Aaserbaidschans. Es ist die reichste Goldlagerstätte im Iran und im Nahen Osten.

9407