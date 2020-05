Schweiz: SHTA-Prozess ist langsamer als erwartet

Das US-Nachrichtenportal „The Daily Beast“ zitierte die schweizerischen Beamten und berichtet am Freitag, der von der Trump-Regierung eingerichtete humanitäre Bankenkanal, um Medikamente und andere Hilfsgüter in den Iran zu bringen, habe in der Tat keine potenziell lebensrettenden Transaktionen gebucht.



„Es wurden noch keine Transaktionen durchgeführt. Leider war dieser gesamte Prozess aufgrund der COVID-19-Pandemie langsamer als erwartet“, sagte Fabian Maienfisch, ein Sprecher des Schweizerischen Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), das den Kanal überwacht.



Laut Angaben der schweizerischen Regierung ist Ziel des SHTA, dass diese Unternehmen über einen zuverlässigen Zahlungskanal bei einer Schweizer Bank verfügen, über welchen die Bezahlung ihrer Exporte nach Iran sichergestellt ist. Die iranische Bevölkerung soll so zuverlässig mit Agrarrohstoffen, Nahrungsmitteln, Medikamenten und medizinischen Geräten versorgt werden.

