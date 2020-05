Iran führt die Liste der Stahl produzierenden und exportierenden Länder im Nahen Osten an

Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar sind die Hauptproduktionsländer in der Region, obwohl die letzten drei mit einer Produktion von 15%, 9% und 7% hinter dem Iran liegen.



Im Jahr 2018 produzierte der Iran rund 25 Tonnen Stahl, 69% der Gesamtmenge in der Region.



Nach Angaben des Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel produzierte der Iran von März 2019 bis März 2020 28 Millionen Tonnen Stahl.



70% des Stahlverbrauchs im Nahen Osten entsprechen dem Iran (38%), gefolgt von Saudi-Arabien (21%) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (15%).



Der Iran gehört zu den zehn größten Stahlproduzenten weltweit. Es wird erwartet, dass das persische Land in den nächsten fünf Jahren das Land den siebten Platz belegen wird.

