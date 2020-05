Iran ist bereit, seine Erfahrungen mit der Entwicklung moderner medizinischer Methode mit anderen Ländern auszutauschen

„Von den ersten Tagen des Ausbruchs des Virus an entwickelte der Iran die besten Gesundheitsmethoden im Kampf gegen diese Krankheit“, sagte er.



„Coronavirus hat bewiesen, dass die Fähigkeit iranischer Ärzte in der Region führend ist, und heute wurde die hohe wissenschaftliche Fähigkeit der Forscher des Landes in allen Bereichen der Medizin, darunter im Kampf gegen COVID-19 bewiesen“, fügte Zali hinzu.



„Die iranische wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft befindet sich seit vielen Jahren auf dem Höhepunkt der wissenschaftlichen Selbstversorgung, und seit über vier Jahrzehnten erhalten die Menschen ein Höchstmaß an medizinischen Dienstleistungen“, fügte er hinzu.