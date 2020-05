Ayatollah Khamenei betont die Präsenz junger Fachkräfte auf dem Gebiet der Arbeit und Produktion im Land

Anlässlich der Arbeiterwoche hielt Ayatollah Khamenei eine Videokonferenz mit Herstellern aus sieben verschiedenen Sektoren des Landes ab, um den Slogan des Jahres - „Ein Anstieg der Produktion“ - zu verfolgen.

Er lobte die Rolle der Arbeiter des Landes beim Sieg der islamischen Revolution, während der Heiligen Verteidigung und in verschiedenen Ereignissen. „Die Arbeiter waren eine der aktivsten Gruppen, um die Ziele der Revolution zu erreichen, und ihre Verbindung zur Islamischen Republik ist konstant.“



Er sagte, dass der Pharma- und Impfstoffsektor einer der Bereiche ist, dem besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

„Jetzt hat das Land gute Forschungen zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt. Dass die jungen Wissenschaftler und Forscher im Land Medikamente und Impfstoffe zur Bekämpfung des Virus früher als in anderen Ländern herstellen können, ist nicht unmöglich“, fügte er hinzu.



„Wenn wir einen Satelliten mit einer Geschwindigkeit von 7500 m/s ins All starten, es in die Umlaufbahn bringen und in der Verteidigungsindustrie bedeutende Fortschritte erzielen können, können wir auch einen Produktionsanstieg erzielen“, betonte er.

Der Führer erklärte: „Die iranische Weisheit und der iranische Gedanke, die einen Satelliten bauen und ein Ziel von 36.000 km Umlaufbahn für den nächsten Satelliten festlegen können, genießen zweifellos die gleiche Innovation und Kreativität, die für die Herstellung von Autos mit einem Verbrauch von 5 Litern/100 km und für die Produktion in anderen Sektoren erforderlich sind“.

