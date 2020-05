Zahl der Corona-Todesfälle im Iran beträgt 6.418

In den letzten 24 Stunden wurden 1.680 neue Fälle bestätigt, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 101.650 erhöht, betonte er.



Er fügte hinzu, dass leider 78 Coronavirus-Patienten an einem einzigen Tag gestorben sind, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 6.418 erhöht.



Kianoush Jahnpour stellte fest, dass 2.735 Fälle in einem kritischen Zustand sind.



Im Land sind bisher 531.275 Tests durchgeführt worden.