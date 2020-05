Rohani: Iran wird niemals einen Verstoß gegen die Resolution 2231 akzeptieren

Hassan Rohani sagte am Mittwoch auf der Kabinettssitzung, dass der Iran, selbst wenn er eine Waffe kauft, diese zu Verteidigungszwecken einsetzen wird.



„Am 8. Mai 2018 taten die Vereinigten Staaten unter dem Druck der Extremisten in den Vereinigten Staaten, Israels und Saudi-Arabiens und der Sturheit, die Trump gegenüber dem vorherigen Präsidenten hatte, etwas sehr Dummes und zogen sich aus diesem einseitigen Abkommen zurück“, sagte er.



„Es sind ungefähr zwei Monate vergangen, in denen die Amerikaner aus einem tiefen Schlaf aufgewacht sind und ihren großen Fehler beim Ausstieg aus dem Abkommen erkannt haben“, fügte er hinzu.

Rohani verwies auf das Versäumnis der Europäer, ihre Verpflichtungen aus diesem strategischen Deal zu erfüllen und betonte: „Sobald sie [europäische Länder] ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen vollständig umsetzen, werden wir auch zu unseren Verpflichtungen zurückkehren“.

„Das Abkommen enthält zwei Zeiträume, einen Fünfjahreszeitraum, in dem das Waffenembargo aufgehoben wird, und einen Zeitraum von 8 und 10 Jahren, in dem fast alle Beschränkungen aufgehoben werden“, erinnerte er daran.

„Wenn die Vereinigten Staaten Buße tun, zum Atomabkommen zurückkehren, sich beim iranischen Volk entschuldigen und eine Geldstrafe zahlen, ist dies der beste Weg“, sagte der Staatschef abschließend.

Das Atomabkommen wurde 2015 geschlossen, um zu verhindern, dass der Iran Nuklearwaffen entwickelt. Trump hat am 8. Mai 2018 die Mitgliedschaft der USA in dem nach seiner Aussage „schlimmsten Deal aller Zeiten“ offiziell aufgekündigt. In der Folge hat er im Verstoß gegen das Abkommen neue Sanktionen gegen Iran verhängt und diese unter seiner Politik des „maximalen Drucks“ immer weiter verschärft. Als Reaktion darauf reduzierte Teheran seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Im Rahmen dieses Deals läuft im Oktober das Uno-Waffenembargo gegen Iran aus. Pompeo hat die Vereinten Nationen nachdrücklich aufgefordert, das Waffenembargo gegen Teheran zu verlängern.

