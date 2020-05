Maghdad Hojjat erklärte am Mittwoch in einem Grespräch mit IRNA, im laufenden persischen Jahr seien 200 Hilfspakete unter den Bedürftigen und Menschen, die vom Hochwasser betroffen seien, in der Stadt Zeh-e Kalut verteilt worden.

Ihm zufolge sind auch im letzten Monat des vergangenen persischen Jahr 64 Hilfspakete von den in Österreich lenenden Iranern unter den Bedürftigen geteilt worden.