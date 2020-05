Poets & Quants: Iranische Akademiker auf der Liste der weltweit besten Professoren

Kouchaki ist Absolventin der Sharif University of Technology und Assistenzprofessorin für Management & Organisationen an der Northwestern University.



Ahmadsimab wurde auch an Sharif University of Technology absolviert und momentan ist Assistenzprofessor an der HEC Montréal in Montreal.



Poets & Quants gilt als eine der bekanntesten Quellen im Zusammenhang mit dem Fach „Management“. Es verfolgt neuesten relevanten Entwicklungen, insbesondere den MBA-Kurs und aktualisiert die Liste der besten jungen Professoren weltweit.

9407