South Pars: In den Phasen 17 und 18 steigt die Butanproduktion um 100%

Hassan Asaadi sagte am Dienstag im Gespräch mit IRNA, dass im iranischen Jahr 1398 die Propanproduktion in der 7. Raffinerie des South Pars um 71% gestiegen worden sei, und dass sich das in den Phasen 17 und 18 produzierte Butan verdoppelt habe.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr mit der Umsetzung der geplanten Projekte und der Einführung von Exportkompressoren in den Phasen 17 und 18 ein deutliches Wachstum bei Gas- und Ethanprodukten verzeichnen werden“, fügte er hinzu.



Die Phasen 17 und 18 im South Pars wurden in den letzten Jahren in Betrieb genommen und haben zur Produktionserhöhung beigetragen.