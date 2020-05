Covid-19-Todesfälle im Iran beträgt 6.340

In den letzten 24 Stunden wurden 1.323 neue Fälle bestätigt, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 99.970 erhöht, sagte er.



Er fügte hinzu, dass leider 63 Coronavirus-Patienten an einem einzigen Tag gestorben sind, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 6.340 erhöht.



Der iranische Beamte stellte fest, dass 2.685 Fälle in einem kritischen Zustand sind, während 80.475 sich erholt haben und aus medizinischen Zentren entlassen wurden



Im Iran seien bisher 519.543 Tests durchgeführt worden.

9407