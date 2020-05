Commons Bild des Jahres: Iranischer Fotograf belegt den dritten Platz

Das Foto von Salar Arkan zeigt ein kurdisches Mädchen in traditioneller Kleidung in der Region Palangan im iranischen Kurdistan.

Salar Arkan wurde 1997 geboren und fotografiert seit vier Jahren professionell. Arkan, der seit 2016 im Bereich der Fotografie tätig ist, hat bisher an 25 Gruppenausstellungen teilgenommen und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.



An diesem Wettbewerb haben 1, 258 Kandidatenfotos aus aller Welt in 24 Kategorien teilgenommen. Der Wettbewerb wurde in zwei Runden durchgeführt.



Das Commons Bild des Jahres ist ein Wettbewerb, der 2006 erstmals durchgeführt wurde. Es verfolgt das Ziel, die besten frei lizenzierten Bilder aus denjenigen zu ermitteln, die im Laufe des Jahres den Status exzellentes Bild erhalten haben.

9407