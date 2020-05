Irans Wissenschaftler, der an Coronavirus erkrankte, wird in USA behandelt

Hossein Salar Amoli erklärte am Montag in einem Gespräch mit IRNA, alle Maßnahmen des Wissenschaftsministeriums, um ihn aus dem Gefängnis in den Vereinigten Staaten zu entlassen, werden durch die Vertretung der Islamischen Republik Iran in New York getroffen.

„Letzte Woche haben die Leiter einer Reihe iranischer Universitäten Briefe an etwa 250 internationale Universitätspräsidenten im Ausland über die Aktion der Amerikaner und die Unterdrückung gegen das Volk Irans und auf der ganzen Welt geschrieben“, fügte er hinzu.

Er betonte auch: „Wir haben keine zuverlässige Informationen über die aktuelle Situation des iranischen Wissenschaftlers Asgari erhalten. Er ist nicht der einzige Gefangene in den Vereinigten Staaten, und die Elitegemeinschaft der Welt muss sich dieser Aktion entgegenwirken“.

Der Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie, Mansour Gholami, gab zuvor bekannt, eine Reihe iranischer Wissenschaftler in den USA und Kanada werde mit elektronischen Armbändern überwacht.

Zuvor berichtete die britische Zeitung „The Guardian“, dass Dr. Sirous Asgari im US-Gefängnis positiv auf Coronavirus getestet hat.



Dr. Asgari, der wichtige wissenschaftliche Forschungen und Errungenschaften auf dem Gebiet der Metallurgie durchgeführt hat, wurde unter dem Vorwand, gegen amerikanische Sanktionen verstoßen zu haben, bei seiner Einreise in die USA festgenommen, wo er promovierte. Einige Monate später wurde er von den amerikanischen Gerichten wegen dieser Anschuldigung freigesprochen. Er wurde erneut unter dem Vorwand der illegalen Anwesenheit (Visum widerrufen) auf amerikanischem Boden festgenommen.