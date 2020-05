Coronavirus: Iranische Test-Kits nach Deutschland exportiert

Sorena Sattari sagte in einem Interview mit IRNA am Montag: „Serologie-Kits, hergestellt von iranischen wissensbasierten Unternehmen, haben eine notwendige Exportlizenz vom Ministerium für Gesundheit und medizinische Ausbildung erhalten“.



Mit der diesbezüglichen Planung werden diese Kits nach Deutschland und in die Türkei exportiert, sagte er und fügte hinzu: „Die Exportdetails für Coronavirus-Diagnosekits werden in den kommenden Wochen unter strenger Aufsicht des Ministeriums für Gesundheit und medizinische Ausbildung festgelegt“.



Sattari sagte weiter: „Der Iran hat in Bezug auf diagnostische Serologie-Kits für Coronaviren eine Selbstversorgung erreicht, so dass er diese Kits in die meisten Länder exportieren kann“.

