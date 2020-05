Das iranische „JWENT Journal“ in den Scopus Index aufgenommen

Teheran (IRNA) - Journal of Water and Environmental Nanotechnology (JWENT), das von Iranian Environmental Mutagen Society veröffentlicht wird, wurde in den renommierten Scopus International Index aufgenommen.

Laut einem Bericht des Sonderstabs für die Entwicklung der Nanotechnologie am Sonntag wird das JWENT vierteljährlich unter der Leitung von Mohsen JAHANSHAHI veröffentlicht und auf den Bereich „Wasser und Umwelt“ konzentriert.



Bisher wurden 4 Bände mit den Themen Wasser- und Umweltnanotechnologie, Nanosicherheits-, Überwachungs- und Managementstudien usw. herausgegeben. Scopus ist eine Datenbank mit bibliographischen Angaben zur wissenschaftlicher Literatur. Sie erfasst vor allem Zeitschriften, Bücher, Konferenzbeiträge und Patente und erstellt dafür eine Zitations- und Abstractdatenbank. 9407