Teheran (IRNA) - Auf Ersuchen der iranischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Österreich, Ungarn, der Slowakei und Polen, in das Land zurückzukehren, hat die Fluggesellschaft Iran Air der Islamischen Republik Iran einen Flug nach Österreich am Dienstag (5. Mai) geplant.

Der Flug wird vom Außenministerium koordiniert und vom Gesundheitsministerium mit den erforderlichen Genehmigungen der österreichischen Zivilluftfahrtbehörde genehmigt. Der Flug Teheran-Wien wird am Dienstagmorgen um 10:30 Uhr (Lokalzeit) und der Flug von Wien-Teheran am selben Tag um 13:50 (Lokalzeit) durchführen.