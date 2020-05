Iran: USA versuchen, Venezuela neue Hindernisse in den Weg zu legen

Abbas Mousavi sagte weiter, dass solche unbegründeten Anschuldigungen im Einklang mit dem zunehmenden Druck auf die venezolanische Regierung und der Störung der Handelsbeziehungen zwischen dem Iran und Venezuela erhoben werden.



Französische Medien zitierten den Venezuela-Sonderbeauftragter der US-Regierung Elliott Abrams und behaupteten, Venezuela bezahlt die iranischen Dienstleistungen in der Ölindustrie des Landes mit Gold. Er behauptet: „Wir haben gesehen, dass der Iran mehr Flugzeuge nach Venezuela schickt, insbesondere diese Woche, und wir glauben, dass die Flugzeuge, die Ausrüstung für Ölindustrie aus dem Iran in Venezuela transportieren, mit Gold nach Hause zurückkehren“.



Iranischer Sprecher betonte: „Die US-Regierung, die bei der Umsetzung ihrer Politik in Venezuela, nämlich der Verhängung von Wirtschaftssanktionen, der Förderung der militärischen Bedrohung und der Gründung einer Übergangsregierung, aufgrund des Widerstands des venezolanischen Volkes und der Regierung gescheitert ist, versucht nun, Venezuela daran zu verhindern, seine Raffinerien wieder aufzubauen und Erdölprodukte, einschließlich Benzin, die derzeit aufgrund von US-Sanktionen Mangelware sind, zu produzieren“.

