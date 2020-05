Iran kritisiert Waffenexporte an Saudi-Arabien durch Großbritannien

Abbas Mousavi twitterte heute: „Da die Gräueltaten zusammen mit Covid-19 den Jemen unweigerlich an den Rand der schlimmsten humanitären Krise bringen, hat die britische Regierung vom Waffenexport an Saudis profitiert und ihre Hände mit dem Blut unschuldiger Menschen im Jemen getränkt“.



Er forderte Großbritannien dazu auf, „auf der rechten Seite der Geschichte zu stehen“.



Die Waffenverkäufe in Großbritannien nach Riad ist im vergangenen Dezember um 45% gestiegen, obwohl London die Beendigung des Krieges im ärmsten Land der arabischen Welt unterstützt.

9407