Iran wird autark sein, das Kernkraftwerk Bushehr in den nächsten zwei Jahren zu reparieren

„Die meisten Reparaturen an diesem Kraftwerk werden von iranischen Experten durchgeführt, und wir brauchen in den nächsten zwei Jahren möglicherweise keine russischen Spezialisten auf diesem Gebiet“, erklärte er am Donnerstag.

Ihm zufolge werden der Kraftstoffwechsel und Reparaturen jährlich in allen Atomkraftwerken durchgeführt.

Kamalvandi kündigte die neue Lieferung der Brennstoff an das iranische Kernkraftwerk in Buschehr in Zusammenarbeit des staatlichen Nuklearunternehmens Russlands Rosatom

