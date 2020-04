75.103 Corona-Patienten im Iran sind wieder genesen

Kianoush Jahanpour, der Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Donnerstag, rund 983 neue Fälle wurden in den letzten 24 Stunden positiv auf das Virus getestet, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 94.640 erhöht.



Leider kamen seit gestern 71 Coronavirus-Patienten ums Leben, was die Zahl der Todesopfer auf 6.028 erhöhte, fügte er hinzu.



Ihm zufolge wurden bisher im ganzen Land 463.295 Tests durchgeführt, um infizierte Fälle zu erkennen.