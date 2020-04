Der bösartige Versuch der USA, die Sanktionen gegen Iran zu verlängern, wird nicht funktionieren

Jack Straw erinnerte sich am Mittwoch in einem Interview mit IRNA an den jüngsten Bericht der New York Times, und sagte weiter, die Vereinigten Staaten wollen den UN-Sicherheitsrat als grobes Instrument nutzen, um gegen den Iran zu argumentieren. Die Vereinigten Staaten wissen, dass Russland und China gegen ihre Aktionen sein werden.

Er fügte hinzu, dass dieses Land beabsichtige, Druck auf die europäischen Seiten des UN-Sicherheitsrates auszuüben und sie, die Demokraten und ihren Rivalen Joe Biden in Verlegenheit zu bringen.