Teheran (IRNA) – Der iranische Kurzfilm „Life Gone with the Wind“ unter der Regie von Siavash Saedpanah hat den Sonderpreis der Jury beim 11. Internationalen DEL CINEMA PATOLOGICO Filmfestival in Italien gewonnen.

Der Kurzfilm erzählt die Geschichte einer alten Frau, die einen Drachen am Himmel sieht und sich an ihre Kindheit und die unerfüllten Träume erinnert. Die 11. Ausgabe dieses Festivals fand vom 17. bis 26. April 2020 wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus online statt.