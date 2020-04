Iran unterstützt einen vereinten Jemen unter Wahrung der territorialen Integrität

Der Sprecher des iranischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten verwies auf die jüngsten Entwicklungen im Süden Jemens und sagte: „Solche Aktionen helfen nicht nur der Lösung der aktuellen Probleme im Jemen, sondern komplizieren die Situation des Landes zusätzlich“.



Seyyed Abbas Mousavi betonte die Notwendigkeit, den Krieg gegen Jemen zu beenden und die brutale Belagerung des jemenitischen Volkes aufzuheben.



Der von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützte Übergangsrat kündigte am Sonntagmorgen eine autonome Regierung in den südjemenitischen Provinzen an.

