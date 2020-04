Covid-19: 73.791 Patienten im Iran gelten als genesen

Laut dem Sprecher des Ministeriums, Kianoush Jahanpour, sind in den letzten 24 Stunden 80 Patienten an dem neuartigen Coronavirus gestorben, was die Zahl der Todesopfer auf 5.957 erhöht hat.



Ihm zufolge sind In den letzten 24 Stunden rund 1.073 neue Fälle im Iran registriert worden.



Er betonte auch, rund 2.965 Patienten befinden sich derzeit aufgrund des Virus in einem kritischen Zustand.



„Bisher wurden landesweit 453.386 Tests durchgeführt, um infizierte Fälle zu erkennen“, stellte er fest.