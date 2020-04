Kulturminister: Iraner haben eine alte Zivilisation am Ufer des Persischen Golfs errichtet

In der Erklärung heißt es, aus politischer Sicht befanden sich die Ufer dieses Meeres im Norden, Süden, Osten und Westen in den Händen der Iraner aus vorchristlichen Jahrhunderten. Archäologische Ausgrabungen in verschiedenen Städten entlang der Küste und im hinteren Teil des Ufers zeugen davon.



„Historikern zufolge ist der Persische Golf die Quelle menschlicher Zivilisation. Alle ethnischen und sprachlichen Stämmen in verschiedenen Teilen des Iran schützen dieses wertvolle Erbe, und der Name des Persischen Golfs erinnert die Iraner an den Ruhm, die Majestät und die goldene Geschichte der iranischen Kultur und Zivilisation in der Welt“, betonte der Minister.