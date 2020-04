Keramik-Gerichte aus den Zeiten von Samaniden und Ghaznawiden in Provinz Nord-Khorasan entdeck

Bojnourd (IRNA) – Der Kommandant der Schutzeinheit des kulturellen Erbes von der Provinz Nord-Khorasan kündigte die Entdeckung von 23 Keramik-Gerichte, die aus den historischen Zeiten von Samaniden und Ghaznawiden stammen, in der Stadt Jajarm in dieser Provinz an.

Hossein Asghar Ghanbarzadeh erklärte am Dienstag, dass bei den Ausgrabungen eine Vielzahl von Schüsseln und glasierten Tellern gefunden worden seien. Die Stadt Jajarm liegt 150 km südlich von Stadt Bojnourd.