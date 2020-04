Präsident Rohani: Einkommen wissensbasierter Unternehmen beträgt etwa 13,000 Milliarden Tomans

Hassan Rohani sagte am Montag während einer Sitzung mit den Direktoren von Wissenschafts- und Technologieparks und wissensbasierten Unternehmen, die Wissenschafts- und Technologieparks im Allgemeinen haben sich sowohl in Bezug auf Einnahmen als auch auf Beschäftigung gute Erfolge erzielt, so dass in den letzten 7 Jahren die Anzahl der Wissenschafts- und Technologieparks um 19% gestiegen sei.

Irans Präsident stellte fest, die Zahl dieser Unternehmen sei in diesem Zeitraum von 30 auf 43 gestiegen, was eine sehr gute Entwicklung darstelle.