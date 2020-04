Iran bezeichnet den OPCW-Bericht über Syrien als einseitig

In einem Interview mit IRNA sagte Seyyed Abbas Mousavi am Montag, dass „die Islamische Republik Iran als größtes Opfer chemischer Waffen in der heutigen Zeit den Einsatz chemischer Waffen durch jedes Land, überall, zu jeder Zeit und unter allen Umständen verurteilt“.



„Der Inhalt des Berichts der Organisation für das Verbot chemischer Waffen über Syrien sowie die darin enthaltenen Argumentationen und Schlussfolgerungen lassen darauf schließen, dass der Bericht unter externem Druck erstellt und zusammengestellt wurde und dass einige der im Bericht verwendeten Quellen manchmal von terroristischen Gruppen und sogenannten humanitären Organisationen stammen, einschließlich von Weißhelmen“, fügte er hinzu.