Zarif zu Pompeo: Hören Sie auf zu träumen

„Vor zwei Jahren kündigten Pompeo und sein Chef, aus dem iranischen Atomabkommen auszusteigen. Sie träumten davon, dass ihr ‚maximaler Druck‘ den Iran in die Knie zwingen würde“, twitterte Zarif am Montag.



Er fügte hinzu: „Nach der abscheulichen Niederlage dieser Politik versucht er heute, am Atomabkommen teilzunehmen. Hören Sie auf zu träumen: Die iranische Nation entscheidet immer über ihr Schicksal“.



New York Times berichtete heute, dass er die Vereinten Nationen, als ein Partner im iranischen Atomabkommen, nachdrücklich aufgefordert habe, das Waffenembargo gegen Teheran nach seinem Ablaufdatum im Oktober zu verlängern. Donald Trump stieg im Mai 2018 aus dem Deal.

