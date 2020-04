World Wrestling Clubs Cup 2020: Die Stadt Sanandaj ist Gastgeber

Alireza Dabir wies in einem Brief an den Gouverneur von der Provinz Kurdistan auf die historische Gesichichte vom Wrestling-Sport in dieser Provinz, seine Verbindung mit der Kultur der Menschen dieser Provinz und auch die Existenz von Talenten hin, und erklärte, diese Fälle veranlassten den Verband, Kurdistan als würdigen Gastgeber für den Wettbewerb zu betrachten.

Diese Wettbewerbe werden vom 4. bis 6. November 2020 in dieser Stadt stattfinden.

Dieser Wettbewerb ist das einzige Wrestling-Event im Jahr 2020, das im Iran veranstaltet wird.