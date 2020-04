Iran ist Selbstversorger in Verteidigungssektor

Nach dem Besuch drückte Sayyari seine Zufriedenheit und Anerkennung für die Bemühungen der Experten der Meeresindustrie im Verteidigungsministerium aus und sagte: „Dank der islamischen Revolution und des Vertrauens, das in den Herzen der Menschen dieses Landes gewachsen ist, und der Bemühungen von Experten und Kadern der maritimen Industrie konnten wir alle Bedürfnisse der Streitkräfte entwerfen und produzieren und die Interessen unseres Landes in offenen Gewässern verteidigen“.



Er fügte hinzu: „Die Verteidigungsfortschritte des Landes wurden während der strengsten Sanktionen erzielt, daher glauben wir, dass wir alles erreichen können, was wir wollen. Das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die Jugend in der Meeresindustrie haben dazu geführt, dass unsere Bedürfnisse im Meeressektor erfüllt wurden“.

