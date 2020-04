Iranischer Regisseur unter Top 10 Filmemacher des Cannes-Filmfestivales

„Do you know anything about Omid?“, das jüngste und zweite Projekt von Karimi, gehört zu den 10 Abschlussprojekten in der Sektion „Cinema du Monde“ des 73. Filmfests von Cannes im Jahr 2020.



Die unter dem Namen Cinema du Monde bekannte Sektion für Weltkino in Cannes unterstützt Projekte außerhalb Europas als Teil des französischen Kinos. Der Zweck dieser Abteilung besteht darin, eine Brücke zwischen den Projekten, Produzenten und Kinoproduktionszentren zu bauen und damit jedes Jahr die zehn weltweit führenden Kinoprojekte in das Weltkino aufzunehmen.



Neben Karimi werden Drehbuchautoren und Regisseure aus Ägypten, Mosambik, Senegal, Brasilien, Dominikanischer Republik, Kasachstan, Thailand, Vietnam und Montenegro an dieser Abteilung teilnehmen.



Marché du Film wird vom 22. bis 26. Juni Online veranstaltet.

