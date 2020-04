Der stellvertretende Industrieminister, Hamid Zadboum, sagte am Sonntag, dass über 60% der iranischen Exporte in die Nachbarländer landen.



Ihm zufolge sind die Exporte des Landes im Vorjahr in EAEU-Länder um über 75%, in die ECO-Länder um 24,5% und in GUS-Länder um 22% gestiegen.

In Bezug auf die importierten Waren in den Iran sagte Zadboum, dass zu den wichtigsten Importen iranischer Waren im Jahr 1998 Grundgüter, Ausrüstung und Maschinen gehörten.

