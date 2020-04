Iranische Bewegung „Empathieübung“ wurde gestartet

In einer Fernsehrede anlässlich des Geburtstags von 12. Imam der Schiiten hatte Ayatollah Khamenei die Bedeutung dieser Bewegung während der Corona-Krise und besonders im Monat Ramadan betont. „Der Monat Ramadan ist der Monat, in dem Almosen gegeben und Bedürftigen geholfen werden. Es wird ein ausgezeichneter Schritt sein, eine große Bewegung im Land für wohltätige Zwecke zu starten und den Bedürftigen und Armen Hilfe anzubieten. Wenn dies geschieht, wird es in den Köpfen der Menschen eine schöne Erinnerung an dieses Jahr bleiben.“

„Gleichheit und Empathie“ in den Äußerungen des Obersten Führers bedeutet, dass die Gläubigen brüderlich einander helfen und miteinander Solidarität üben. Nach diesem Konzept sollten keine Bürger*innen und Gläubiger*innen mit ihren Problemen allein gelassen werden.

