Zarif twitterte auf Arabisch: „Ich wünsche der islamischen Ummah und den Völkern der Welt, dass sie in Glück und Güte leben“.



Für viele gläubige Muslime im Iran und Irak beginnt am Samstag der Fastenmonat Ramadan. In den kommenden vier Wochen fasten die Muslime tagsüber. Viele andere arabischen Länder haben seit Freitag gefastet.

