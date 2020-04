Die UNESCO sollte daran arbeiten, die US-Sanktionen aufzuheben

Gholamreza Karimi wies am Montag in diesem Brief auf die Geschichte der grausamen Sanktionen gegen den Iran hin, und erklärte, in der gegenwärtigen Situation, in der die Islamische Republik Iran alle Anstrengungen unternommen habe, um das Coronavirus zu bekämpfen, haben der anhaltende Druck und die Sanktionen der US-Regierung gegen die iranische Nation viele Bildungs-, Ausbildungs- und kulturelle Aktivitäten verursacht.

In Bezug auf die Bildung eines globalen Konsenses und politischer Bewegungen in anderen Ländern in Bezug auf die Aufhebung der Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran fügte er hinzu, von der UNESCO werde erwartet, dass sie hart daran arbeitet, diese unmenschlichen Sanktionen und Diskriminierungen gemäß ihren Grundsätzen zu bekämpfen.