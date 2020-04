Rohani: Iran hat die US-Aktionen sehr genau im Blick

Hassan Rohani und der Emir von Katar betonten in einem Telefongespräch die Bedeutung aller Anstrengungen aller Länder zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität in der Region und erörterten die diesbezüglichen Bemühungen der beiden Länder.



Irans Staatschef und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani bezeichneten die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Doha als positiv und sich entwickelnd und betonten die Notwendigkeit, die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und auszubauen.



In diesem Telefongespräch gratulierte Emir von Katar der iranischen Regierung und den Menschen zur Ankunft des heiligen Monats Ramadan und betonte, dass alle Länder daran arbeiten müssen, Spannungen in der Region vorzubeugen.

9407