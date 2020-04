Rohani betont die Stärkung des iranischen Luft- und Raumfahrtsektors

In Bezug auf die jüngsten Aktivitäten von Ausländern in der Region sagte Hassan Rohani in einem Telefongespräch mit dem Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Hatami am Freitagabend: „Wir müssen sorgfältig Strategien verfolgen, die dauerhafte regionale Stabilität und Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig unsere Wachsamkeit und maßgebliche Präsenz in der Region aufrechterhalten“.



Am 22. April startete der Iran seinen ersten Militärsatelliten namens Noor-1. Laut IRGC wurde es von dem im Inland gebauten Trägerraketen Qassed (Bote) gestartet und in eine Umlaufbahn mit einer Höhe von 425 km gebracht.

