Coronavirus: Zahl der Todesopfer im Iran beträgt 5.574

Rund 1.168 neue Fälle wurden in den letzten 24 Stunden positiv auf das Virus getestet, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran seit dem Ausbruch 88.194 erhöhte, sagte Kianoush Jahanpour.



Er fügte hinzu, dass 66,596 Patienten, die an dem neuartigen Coronavirus leiden, sich erholt haben und aus Krankenhäusern entlassen wurden.



Rund 3121 Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums.



Der Sprecher sagte, dass bisher 389.927 Tests zur Diagnose von COVID-19 im Land durchgeführt wurden.

