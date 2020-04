Weltraumsektor: Wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt ist ein legitimes Recht der Iraner

Seyyed Abbas Mousavi gab diese Erklärungen als Reaktion auf die jüngsten Äußerungen der US-Regierung gegen den Start des Satelliten „Noor-1“ ab und beschrieb sie als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran.



Er stellte sicher, dass solche Interventionen niemals die Entschlossenheit des iranischen Volkes untergraben können, ihre wissenschaftlichen Projekte weiter voranzutreiben.



„Keine Resolution verbietet dem Iran den Start eines Satelliten ins All, daher ist der US-Verweis auf Resolution 2231 offensichtlich falsch und irrelevant und widerspricht der Realität. Überraschenderweise ist die Resolution 2231 dieselbe, gegen die Washington verstoßen hat, als er aus dem Atomabkommen ausgestiegen hat, und worauf es weiterhin andere unabhängige Länder drängt, es zu verletzen“, sagte er.



Mousavi lehnte auch die Position Deutschlands gegenüber dem Start des iranischen Satelliten ab und sagte, das deutsche Außenministerium sei besorgt um den Start eines von iranischen Ingenieuren entworfenen Satelliten zu einem Zeitpunkt, als sein Verteidigungsminister seine Entscheidung zum Kauf eines Kampfflugzeugs bekannt gab, das Atombomben tragen kann.



„Solche Doppelmoralpolitik bedroht die Sicherheit der Region, Europas und der Welt„, betonte Mousavi.



Am 22. April startete der Iran seinen ersten Militärsatelliten namens Noor-1. Laut IRGC wurde es von dem im Inland gebauten Trägerraketen Qassed (Bote) gestartet und in eine Umlaufbahn mit einer Höhe von 425 km gebracht.





