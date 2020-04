Iran und Türkei betonen Stärkung der brüderlichen Beziehungen

Hassan Rohani sprach am Mittwochabend mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und gratulierte der türkisch-muslimischen Regierung und Nation zur Ankunft des heiligen Monats Ramadan.



Der Präsident erklärte, dass der Ausbruch des Coronavirus viele Schwierigkeiten und Probleme für Regierungen und Nationen auf der ganzen Welt verursacht habe. „Der Iran und die Türkei haben bewiesen, dass sie in den Tagen der Nöte und Probleme einender unterstützt haben, und heute sollten wir unsere Zusammenarbeit weiterentwickeln, um uns gegenseitig zu helfen.“

In Bezug auf die wertvollen Errungenschaften und Erfahrungen des Iran bei der Bekämpfung des Coronavirus betonte Rohani die Notwendigkeit, dass die beiden Länder in dieser Hinsicht miteinander interagieren und Erfahrungen austauschen.



Der Präsident betonte, wie wichtig es sei, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern unter vollständiger Einhaltung der Gesundheitsprotokolle fortzusetzen, und betonte die Notwendigkeit einer verstärkten Interaktion zwischen Beamten beider Länder bei der Förderung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Türkei.



Rohani erwähnte auch den strengen Druck und die unterdrückenden Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen das iranische Volk verhängt haben, sowie die Sabotage und Behinderung des Kreditantrags des Internationalen Währungsfonds an den Iran unter diesen schwierigen Umständen und sagte: „Heute sollten alle Länder eine klare und feste Haltung gegenüber dem unmenschlichen Druck der Vereinigten Staaten einnehmen“.



Der Präsident betonte die Bedeutung von Konsultationen zwischen den iranischen, türkischen und russischen Behörden, um die Abkommen im Rahmen des Astana-Prozesses umzusetzen. „Wir sollten alle versuchen, den Menschen in Syrien und anderen Völkern in der Region zu helfen, Stabilität zu genießen, und ich hoffe, dass wir mit den Bemühungen der drei Länder die volle Sicherheit in der Region zum Nutzen aller Länder und Nationen erleben.“

In diesem Telefongespräch gratulierte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan der iranischen Regierung und dem iranischen Volk zur Ankunft des heiligen Monats Ramadan.



Erdoğan beschrieb den Kampf der iranischen Regierung und der Nation gegen die Ausbreitung des Coronavirus trotz der vielen Probleme als sehr wertvoll. „Wir müssen darauf hinarbeiten, dass der Handel zwischen den beiden Ländern im Einklang mit den Gesundheitsgrundsätzen fortgesetzt wird und dass die Beamten in beiden Ländern in dieser Hinsicht zusammenarbeiten müssen.“

„Wir waren immer gegen die unterdrückenden US-Sanktionen gegen den Iran und hoffen, dass die internationale Gemeinschaft unter diesen besonderen Bedingungen guten Widerstand zeigt“, sagte er.

