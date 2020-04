Shahram Adamnedjad, der stellvertretende Minister für Straßen und Stadtentwicklung, sagte am Mittwoch, dass mit der Einhaltung von Gesundheitsprotokollen und in Abstimmung mit allen Apparaten, einschließlich der Ministerien für auswärtige Angelegenheiten und Gesundheit die Staatsbürger in den Iran zurückgekommen.

Er verwies auf die vorhandenen Probleme an den Grenzen des Landes und versicherte, dass es allmählich besser wird.

9407