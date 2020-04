Er erklärte am Mittwoch in einem Gespräch mit IRNA, die dritte Charge von Arzneimitteln zur Behandlung der Corona-Patienten im Wert von 443,685 Millionen Euro sei aus Frankreich über die Sari su-Grenze in den Iran gekommen.

Er erinnerte daran, dass vor 20 Tagen die erste Charge eines Arzneimittels gegen Coronavirus-Infektionen mit einem Gesamtgewicht von 26 Tonnen aus Deutschland in den Iran kam.