Rohani betont die Notwendigkeit, daran zu arbeiten, die Umsetzung der Teheran-Moskau-Abkommen zu beschleunigen

Irans Präsident Hassan Rohani verwies am Dienstag in einem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten auf die Ausbreitung des Coronavirus in vielen Ländern der Welt, und äußerte seine Hoffnung, dass alle Länder in naher Zukunft durch Zusammenarbeit das Virus loswerden können.

Rohani betonte die Notwendigkeit, die Zusammenarbeiten auszubauen und Erfahrungen zwischen dem Iran und Russland im Kampf gegen das Coronavirus auszutauschen.

. „Beamte in beiden Ländern sollen daran arbeiten, den Handel gemäß den Gesundheitsprotokollen durchzuführen“, sagte er weiter