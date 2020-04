Irland unterstützt die Aufhebung von US-Sanktionen gegen Iran in Coronazeiten

Simon Coveney schrieb in einem Brief an den iranischen Botschafter in Dublin: „Irland unterstützt nachdrücklich den Ansatz des UN-Außenbeauftragten bezüglich des legalen Handels mit Iran und bekräftigt die Notwendigkeit, den Handel mit Gütern, die für das Leben und die Gesundheit des Menschen notwendig sind, zu normalisieren“.



Zuvor forderte der iranische Botschafter in einem Brief vom europäischen Land die US-Sanktionen gegen Teheran zu ignorieren.



Er erklärte, dass die EU in den kommenden Wochen einige Maßnahmen in dieser Hinsicht ergriffen würde.



Irischer Topdiplomat sagte weiter: „Irland wird jede Gelegenheit nutzen, um konstruktive Beziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten und den Handel mit lebenswichtigen Gütern mit Teheran zu unterstützen“.

Coveney versicherte, dass Irland und die EU die Interaktionspolitik mit dem Iran stets unterstützt haben und an dieser Verpflichtung festhalten würden.

