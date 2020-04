Iran, Russland und Türkei diskutieren am 22. April über Syrien

Die letzte Runde der Astana-Gespräche fand am 10. und 11. Dezember 2019 in Nur-Sultan statt. Das nächste Treffen war für März 2020 im Iran geplant, das jedoch aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben wurde.



Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hatte am Montag bei einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad angekündigt, dass die trilateralen Gespräche über das Komitee für eine Verfassung für Syrien und die Entwicklungen in der Provinz Idlib in Kürze geführt werden.

