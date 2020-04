Fünf Preise des GeCCo-Weltwettbewerbs für Iran

Die jährliche Genetische und Evolutionäre Computation Conference (GECCO), die von IPMA Young Crew organisiert worden ist, ist die führende Konferenz auf dem Gebiet der genetischen und evolutionären Berechnung. In der Veranstaltung arbeiten die sechsköpfigen Teams innerhalb 24 Stunden an einer Fallstudie, um es zu lösen.



Das Hauptziel dieses Wettbewerbs ist es, die Teamarbeit in einer virtuellen Umgebung mit Menschen aus anderen Ländern zu stärken.



GeCCo fand von 7. März 2019 bis 1. April 2020 statt. Iran mit 14 Vertreter gewann in seiner zweiten Teilnahme an diesem Wettbewerb fünf Preise.



Iran, Russland, USA, Deutschland, Tschechische Republik, Österreich, Portugal, Spanien, Marokko, Schweiz, Italien, Nigeria, Brasilien, Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama, Peru, Chile, Lettland, Kroatien, Polen, Serbien und Indonesien nahmen an dieser Veranstaltung teil.

9407