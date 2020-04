Iran importiert 3 Millionen Tonnen Weizen, die strategischen Reserven aufrechtzuerhalten

Hassan Fallahnejad hielt am Montag die Höhe der Reserven des Landes für wünschenswert und fügte hinzu: "Angesichts der Verbreitung des Coronavirus im Iran und in der Welt und der Möglichkeit eines Ereignisses durch unsere Exportländer sind wir nicht besorgt, da die strategischen Reserven des Landes bereitgestellt werden und wir in diesem iranischen Jahr keinen Mangel an Weizen haben werden."

„In den letzten drei Monaten wurden zwei Millionen Tonnen Weizen von 63 Schiffen in die südlichen und nördlichen Häfen verschifft, um strategische Reserven aufrechtzuerhalten“, betonte er.

Nach Angaben des Dschihad-Landwirtschaftsministeriums werden in diesem persischen Jahr etwa 14 Millionen Tonnen Weizen produziert, von denen mehr als 10 Millionen Tonnen von der staatlichen Handelsgesellschaft des Iran gekauft werden.