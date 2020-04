Zarif landet in Damaskus

Während des eintägigen Besuchs soll Zarif mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seinem syrischen Amtskollegen Walid al-Muallem zusammentreffen.



Als Zarif das letzte Mal vor einem Jahr in Syrien war, erörterte er bei Treffen mit syrischen Beamten die Stärkung der bilateralen Beziehungen und regionale Entwicklungen.



Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Seyyed Abbas Mousavi, kündigte am Sonntag an, dass Zarif und die syrischen Beamten über die gegenseitigen Beziehungen und die jüngsten Angelegenheiten der Region debattieren werden.

